Nancy Hauck, la 56enne americana darà alla luce sua nipote: gesto d’amore o una forzatura? (Di sabato 24 settembre 2022) Per alcuni sono meraviglie concesse dalle moderne tecniche di inseminazione, per altri rappresentano forzature. Non è il primo caso: anche in Italia – prima delle restrizioni legislative – era accaduto che una sorella portasse in grembo e partorisse il figlio per l’altra, impossibilitata a farlo per motivi di salute. Il nuovo caso vede protagonista una donna americana, Nancy Hauck, di 56 anni, darà alla luce sua nipote. proprio così: porta infatti in grembo la creatura di suo figlio e sua nuora. “Non ero preparata a questo – ha dichiarato la futura mamma e nonna alla stampa statunitense – ma sono felice di condurre la gravidanza e mettere al mondo la figlia di mio figlio”. La vicenda Nancy si è offerta come madre surrogata al fine di ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 24 settembre 2022) Per alcuni sono meraviglie concesse dalle moderne tecniche di inseminazione, per altri rappresentano forzature. Non è il primo caso: anche in Italia – prima delle restrizioni legislative – era accaduto che una sorella portasse in grembo e partorisse il figlio per l’altra, impossibilitata a farlo per motivi di salute. Il nuovo caso vede protagonista una donna, di 56 anni,sua. proprio così: porta infatti in grembo la creatura di suo figlio e sua nuora. “Non ero preparata a questo – ha dichiarato la futura mamma e nonnastampa statunitense – ma sono felice di condurre la gravidanza e mettere al mondo la figlia di mio figlio”. La vicendasi è offerta come madre surrogata al fine di ...

occhio_notizie : La storia di Nancy Hauck, 56enne statunitense che si è offerta volontaria per portare in grembo la figlia di suo fi… - Luce_news : Nancy Hauck, la 56enne americana darà alla luce sua nipote: gesto d’amore o una forzatura? - lacittanews : 23 Settembre 2022 La storia di Nancy Hauck, 56enne statunitense che si è offerta volontaria per portare in grem… -