IL PADOVA PASSA DI MISURA A LIGNANO PORDENONE-PADOVA 0-1 GOL 10? st Vasic. PORDENONE (4-3-1-2): Festa; Andreoni (31? st Dubickas), Pirrello, Negro, Benedetti; Zammarini (20? st Biondi), Burrai, Pinato; Deli (30? pt Torrasi); Magnaghi (1? st Maset), Candellone (31? st Piscopo). A disp.: Martinez, Turchetto, Giorico, La Rosa, Bassoli, Ingrosso, Baldassar. All. Di Carlo. PADOVA (3-4-2-1): Donnarumma; Belli (33? st Franchini), Valentini, Calabrese; Vasic (12? st Ilie), Dezi, Cretella, Jelenic (1? st Radrezza); Liguori, Russini (33? st Gagliano); De Marchi. A disp.: Zanellati, Mangiaracina, Piovanello, Germano, Ceravolo, Curcio, Zanchi, Gasbarro, Ghirardello. All. Caneo. ARBITRO: Monaldi di Macerata, assistenti Belsanti di Bari e Catallo di Frosinone. Quarto ufficiale Zanotti di Rimini. NOTE: al 47? pt espulso Negro per doppia ammonizione. Ammoniti Jelenic, Pirrello, Pinato, Andreoni, ...

