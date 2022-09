Esplosione spaziale | gli scienziati sono interdetti | un viaggio temporale di 670 milioni di anni

Leggi su computermagazine

(Di sabato 24 settembre 2022) C’è un’che sta letteralmente catalizzando l’attenzione degli, degli amanti dello spazio, e degli addetti ai lavori. Grande nube di Magellano, 18/9/2022 – Computermagazine.itSi tratta di una deflagrazione che, come sottolineato da Tecnologia.Libero.it, permetterebbe di osservare quanto accaduto in passato nel nostro universo. Una sorta di fossile, un resto di una Supernova che si trova a circa 160.000luce dal nostro pianeta, e che racconterebbe una storia davvero antica, al punto da spiegare alcuni fenomeni che siverificati agli albori della nostra storia. L’oggetto dell’osservazione è precisamente la Grande Nube di Magellano, già ben nota per la presenza al suo interno di un “gigante luminoso”, e di una grande anomalia che sarebbe in ...