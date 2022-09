Come si vota (Di sabato 24 settembre 2022) Tutte le cose da sapere: com'è fatta la scheda, dove va messa la X e cosa c'è di diverso tra i candidati all'uninominale e al plurinominale Leggi su ilpost (Di sabato 24 settembre 2022) Tutte le cose da sapere: com'è fatta la scheda, dove va messa la X e cosa c'è di diverso tra i candidati all'uninominale e al plurinominale

GiuseppeConteIT : Domenica 25 settembre non si può sbagliare. Ecco come si vota. - Link4Universe : Se la Meloni vince, un sacco di gente che ora la vota,avrà una doccia molto fredda nei prossimi mesi quando capirà… - pdnetwork : Faremo un taglio shock delle tasse sul lavoro. Buste paga nette più alte per affrontare il #carovita. Come? ?16 mld… - Stupormundi66 : RT @LGmarangon: Chi vuol far rivivere il ventennio ai propri figli vota Meloni. #INCOMPETENTE_come_una_MELONI del #laPeggiore_DESTRA_diSe… - gingerebasta : RT @lafintacinica: #ElezioniPolitiche2022 Come si vota domani? Ci verranno consegnate due schede: una gialla per il Senato, una rosa per l… -