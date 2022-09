Capello: «La bellezza nel calcio è fare gol dopo 3 passaggi, ottenere il risultato in base ai giocatori che hai» (Di sabato 24 settembre 2022) Fabio Capello ha rilasciato alcune dichiarazioni ospite al Festival dello Sport di Trento. “Da allenatore parlavo chiaramente ai miei giocatori. Davo rispetto e pretendevo rispetto. Ma la cosa che più mi faceva arrabbiare e non accettavo era la mancanza di rispetto nei confronti dei componenti dello staff. Nessun calciatore in particolare mi ha mancato di rispetto. Chiaramente si poteva parlare e discutere, ma non avrei accettato altri comportamenti. Non sono un sergente di ferro, mi spiace che mi è stata data questa etichetta. Cosa è per me la bellezza nel calcio? fare gol dopo 3 passaggi, ad esempio. La bellezza è anche ottenere il risultato anche in base ai calciatori che hai a disposizione. La ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 24 settembre 2022) Fabioha rilasciato alcune dichiarazioni ospite al Festival dello Sport di Trento. “Da allenatore parlavo chiaramente ai miei. Davo rispetto e pretendevo rispetto. Ma la cosa che più mi faceva arrabbiare e non accettavo era la mancanza di rispetto nei confronti dei componenti dello staff. Nessun calciatore in particolare mi ha mancato di rispetto. Chiaramente si poteva parlare e discutere, ma non avrei accettato altri comportamenti. Non sono un sergente di ferro, mi spiace che mi è stata data questa etichetta. Cosa è per me lanelgol, ad esempio. Laè ancheilanche inai calciatori che hai a disposizione. La ...

SchiroTheBabe : RT @pasqlaragione: ??? Capello: “Paolo Maldini e Franco Baresi hanno incarnato la bellezza del calcio perché trasformavano le difficoltà in… - napolista : Capello: «La bellezza nel calcio è fare gol dopo 3 passaggi, ottenere il risultato in base ai giocatori che hai» «… - manuacm19 : RT @pasqlaragione: ??? Capello: “Paolo Maldini e Franco Baresi hanno incarnato la bellezza del calcio perché trasformavano le difficoltà in… - 6hri9tian : RT @pasqlaragione: ??? Capello: “Paolo Maldini e Franco Baresi hanno incarnato la bellezza del calcio perché trasformavano le difficoltà in… - Bagarotzo : RT @Luca_Cilli: Fabio #Capello: 'I giocatori che per me hanno incarnato la bellezza nel mondo del calcio sono due: Paolo #Maldini e @FBares… -