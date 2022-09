A un passo dalla guerra nucleare? Borrell inquietante: l'Ue deve prepararsi (Di sabato 24 settembre 2022) L'Alto rappresentante per gli Affari esteri Josep Borrell non nasconde la paura per l'escalation della Russia e parlando alla Bbc avverte che la situazione è diventata pericolosa. "Certamente è un momento pericoloso - spiega Borrell - perché l'esercito russo è stato messo in un angolo e la reazione di Putin (che minaccia l'uso di armi nucleari ndr) è pessima anche perché se Putin dice che è pronto a usare armi di distruzione chiarendo di non bluffare dobbiamo prenderlo sul serio". Tutto il fronte occidentale è compatto contro Mosca. Tanto l'Unione Europea quanto il Regno Unito sono pienamente al fianco di Kiev. Leggi su iltempo (Di sabato 24 settembre 2022) L'Alto rappresentante per gli Affari esteri Josepnon nasconde la paura per l'escalation della Russia e parlando alla Bbc avverte che la situazione è diventata pericolosa. "Certamente è un momento pericoloso - spiega- perché l'esercito russo è stato messo in un angolo e la reazione di Putin (che minaccia l'uso di armi nucleari ndr) è pessima anche perché se Putin dice che è pronto a usare armi di distruzione chiarendo di non bluffare dobbiamo prenderlo sul serio". Tutto il fronte occidentale è compatto contro Mosca. Tanto l'Unione Europea quanto il Regno Unito sono pienamente al fianco di Kiev.

MariaMontemur12 : @Caterin89687800 Tutti noi la amiamo perché è una ragazza per bene solare gioiosa capace di affrontare la vita con… - albicoccoraro : @sofastrafilo «Da quale fondazione?» «Dalla fondazione del rabbino il cui nome non ricordo.» «Non la conosco.» Di q… - _Releo : Il motivo per cui Federer ha pianto così tanto è lo stesso per cui ha perso una sacco di partite a un passo dalla vittoria - gercci1 : Solito merdoso catenaccio italiano : ancora non si erano visti 3 stopper! Meritiamo di star fuori dal Mondiale e di… - Frances02105357 : @Agenzia_Ansa Bene, allora fate tutti un passo indietro dalla guerra! -