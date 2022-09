Von der Leyen: se l’Italia andrà in una situazione difficile abbiamo gli strumenti, come nel caso di Polonia e Ungheria (Di venerdì 23 settembre 2022) La presidente della Commissione Europea: «Lavoriamo con tutti i governi democratici che vogliono lavorare con noi. Possiamo agire» Leggi su corriere (Di venerdì 23 settembre 2022) La presidente della Commissione Europea: «Lavoriamo con tutti i governi democratici che vogliono lavorare con noi. Possiamo agire»

AlexBazzaro : Von der Leyen: “Vedremo l'esito del voto in Italia, se le cose andranno in una direzione difficile, abbiamo degli s… - Agenzia_Ansa : La Turchia condanna i referendum per l'annessione alla Russia di 4 regioni sotto il suo controllo in Ucraina, defin… - SkyTG24 : Ue, Von der Leyen: “Se l'Italia farà come Orban abbiamo gli strumenti” - VincenzoTramo75 : RT @AlfioKrancic: L'avviso di Von der Leyen a tre giorni dal voto: 'Se dopo le elezioni in Italia va male, abbiamo gli strumenti' Siamo già… - 22Uboot : RT @GonnelliLuca: Eccolo @b_baolo Sul voto l’avviso di von der Leyen “Se va male, abbiamo gli strumenti” -