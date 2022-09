Voghera, portare in Questura e denunciate due studentesse che protestano per il clima davanti a scuola (Di venerdì 23 settembre 2022) Le proteste per il clima non si fermano più. Questa volta gli episodi sono accaduti a Voghera fuori da un liceo classico, dove due studentesse 17enni, esponenti di Fridays for Future, si sono sedute esponendo dei cartelli che pubblicizzavano lo sciopero generale per il clima avanzando delle richieste per l’efficientamento energetico dell’edificio scolastico. Le due ragazze sono state portate in Questura e denunciate per aver seguito l’esempio di Greta Thunberg, manifestando pacificamente per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla questione climatica. Una delle manifestazioni organizzate da Fridays for FutureQualche assemblea dedicata all’emergenza climatica: la richiesta delle due studentesse Sulla pagina Facebook di Fridays for ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 23 settembre 2022) Le proteste per ilnon si fermano più. Questa volta gli episodi sono accaduti afuori da un liceo classico, dove due17enni, esponenti di Fridays for Future, si sono sedute esponendo dei cartelli che pubblicizzavano lo sciopero generale per ilavanzando delle richieste per l’efficientamento energetico dell’edificio scolastico. Le due ragazze sono state portate inper aver seguito l’esempio di Greta Thunberg, manifestando pacificamente per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla questionetica. Una delle manifestazioni organizzate da Fridays for FutureQualche assemblea dedicata all’emergenzatica: la richiesta delle dueSulla pagina Facebook di Fridays for ...

