Uomini e Donne, dove vedere le repliche delle puntate andate in onda (Di venerdì 23 settembre 2022) Cosa fare se un giorno non riuscite a essere a casa alle 14.45 in punto, a sintonizzarvi su Canale 5 e a guardare una nuova puntata di Uomini e Donne! Niente paura, perché Mediaset manda in onda le repliche del talk show di Maria De Filippi sia la sera stessa della puntata, per la precisione alle 20 circa su La 5, sia la mattina dopo, sempre su La 5, attorno alle 13.30/14.00. Non solo, perché subito dopo la messa in onda, le puntate di Uomini e Donne vengono caricare su Witty, la web tv di Maria De Filippi, e possono essere guardate quando vi pare, anche giorni o mesi dopo che sono state trasmesse in televisione. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Maria De Filippi, chi è e cosa fa sua nuora ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 23 settembre 2022) Cosa fare se un giorno non riuscite a essere a casa alle 14.45 in punto, a sintonizzarvi su Canale 5 e a guardare una nuova puntata di! Niente paura, perché Mediaset manda inledel talk show di Maria De Filippi sia la sera stessa della puntata, per la precisione alle 20 circa su La 5, sia la mattina dopo, sempre su La 5, attorno alle 13.30/14.00. Non solo, perché subito dopo la messa in, ledivengono caricare su Witty, la web tv di Maria De Filippi, e possono essere guardate quando vi pare, anche giorni o mesi dopo che sono state trasmesse in televisione. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Maria De Filippi, chi è e cosa fa sua nuora ...

meb : Un bel confronto questa mattina con tante donne in gamba e uomini che vogliono essere protagonisti della vera rivol… - RaiNews : Undici i morti della rivolta del velo nel paese a guida islamica, dopo l'arresto e la morte della 22enne avvenuta 6… - TizianaFerrario : Il coraggio delle iraniane contro divieti e mancabza di diritti.sono saliti ad almeno 30 i morti in Iran nelle prot… - infoitcultura : Anticipazioni Uomini e Donne 23/9/22: Gemma manda via un altro corteggiatore - tommicavagna : @vitadavip @lalienospacejay @dyingLigeia Ho visto uomini trans fare il bagno senza top. Sono donne cis sotto copertura, dunque? -