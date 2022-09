Silvia Toffanin a Verissimo porta i “boni” della tv: ospiti del 24-25 Settembre (Di venerdì 23 settembre 2022) Silvia Toffanin ritorna questo weekend con tante interviste agli ospiti più ricercati del mondo televisivo italiano. Scopriamo chi si siederà nel salotto di Verissimo per farsi intervistare dalla moglie di Pier Silvio Berlusconi. Verissimo: chi sono gli ospiti di sabato 24 Settembre 2022 Sabato Silvia Toffanin accoglierà in studio il duo comico, formato da Pio e Amedeo, che a partire dal 28 Settembre ritornerà su Canale 5 con una nuova edizione di “Emigratis”. Nel salotto di Verissimo arrivano i super sposini, freschissimi di nozze, il campione olimpico dei 100 metri di Tokyo 2020 Marcell Jacobs e Nicole Daza. La coppia rivivrà le emozioni del momento più importante ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 23 settembre 2022)ritorna questo weekend con tante interviste aglipiù ricercati del mondo televisivo italiano. Scopriamo chi si siederà nel salotto diper farsi intervistare dalla moglie di Pier Silvio Berlusconi.: chi sono glidi sabato 242022 Sabatoaccoglierà in studio il duo comico, formato da Pio e Amedeo, che a partire dal 28ritornerà su Canale 5 con una nuova edizione di “Emigratis”. Nel salotto diarrivano i super sposini, freschissimi di nozze, il campione olimpico dei 100 metri di Tokyo 2020 Marcell Jacobs e Nicole Daza. La coppia rivivrà le emozioni del momento più imnte ...

