Secondo voi è più faziosa Lilli Gruber o Corrado Formigli? (Di venerdì 23 settembre 2022) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Lilli Gruber","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Corrado Formigli","index":1} Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"","index":1}

AngeloCiocca : Niente amici, nemmeno la piccola #Viktoria ha retto oggi al discorso di #ursula #vonderleyen ???? si è addormentata…… - AurelianoStingi : 1) infezione con Omicron NON immunizza 2) il vaccino 'vecchio' è inutile 3) ogni re-infezione aumenta il rischio 4)… - OrlandoStier68 : RT @RisatoNicola: Secondo voi @emanuelefiano rivendica la paternità di questo tweet e continua a condannare con forza i nazisti ucraini, op… - topocazzo88 : Ho una domanda. Secondo voi Soraia se le stesse cose fatte da Ele le avesse fatte che ne so, una Antonella, se la s… - _0189864274021 : @EnricoLetta Voi secondo me state veramente portando la pazienza degli Italiani al limite, ora ci mancavano lei mna… -