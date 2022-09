Retroscena | la guerra tra Harry | William e Carlo continua…

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 23 settembre 2022) L’apparente calma tranon aveva convinto proprio tutti. E così, qualche giorno dopo i funerali della regina Elisabetta, le fonti vicine al Palazzo si lasciano andare ai racconti di ciò che è successo davvero a porte chiuse. Tra i tre, infatti, ci sarebbe stato un nuovo episodio di gelo che avrebbe lasciato il duca di Sussex furioso soprattutto nei confronti di suo padre. Il principe, come è noto, è stato l’ultimo membro della Famiglia Reale ad arrivare a Balmoral il giorno in cui la regina Elisabetta è morta. A differenza degli altri, infatti, è venuto a sapere della morte della Sovrana solo qualche minuto prima che la notizia divenisse di dominio pubblico. AnsaMa perché è arrivato in ritardo? Da quello che affermano le fonti, riportate in un’esclusiva del The Sun, a ritardare l’arrivo ...