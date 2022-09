Ravezzani sbotta contro Inzaghi e Allegri | Vedere che ricorrono al trucchetto patetico di dire quello che Con che faccia questi signori

Pall_Gonfiato : Ravezzani sbotta contro Inzaghi e Allegri: 'Vedere che ricorrono al trucchetto patetico di dire quello che voglio,… -

AreaNapoli.it

C'erano o no i rigori reclamati da Milan e Juventus nel big - match di San Siro I pareri sono discordi ma c'è una cosa che proprio non va giù a Fabio. Il giornalista di Telelombardia si lamenta su twitter scrivendo Fioccano le reazioni: 'Se succedesse in tutte le partite sarebbe la strada da percorrere. Non vedersi assegnato il rigore su ...C'erano o no i rigori reclamati da Milan e Juventus nel big - match di San Siro I pareri sono discordi ma c'è una cosa che proprio non va giù a Fabio. Il giornalista di Telelombardia si lamenta su twitter scrivendo Fioccano le reazioni: 'Se succedesse in tutte le partite sarebbe la strada da percorrere. Non vedersi assegnato il rigore su ... Ravezzani sbotta: 'Dichiarazioni inaccettabili. Si sta rendendo solo ridicolo'