Permessi diritto allo studio (150 ore) per partecipare al Tfa Sostegno: in Piemonte è possibile riaprire le domande anno 2022 (Di venerdì 23 settembre 2022) Con nota del 23 settembre l'ufficio scolastico di Verbano Cusio Ossola riapre i termini per la richiesta dei Permessi straordinari retribuiti diritto allo studio (150 ore) per l’anno 2022 per poter partecipare ai corsi TFA che inizieranno dal mese di ottobre 2022. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 23 settembre 2022) Con nota del 23 settembre l'ufficio scolastico di Verbano Cusio Ossola riapre i termini per la richiesta deistraordinari retribuiti(150 ore) per l’per poterai corsi TFA che inizierdal mese di ottobre. L'articolo .

