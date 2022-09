LIVE Ciclismo, Mondiali U23 2022 in DIRETTA: parte ufficialmente la prova in quel di Wollongong! (Di venerdì 23 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.16 Altre immagini dell’inizio del percorso di trasferimento: Here we go! Dries De Pooter & Madis Mihkels start the U23 World Championships Road Race! Good luck boys #Wollongong2022 pic.twitter.com/Ywp7iseXl3 — Intermarché-Wanty-Gobert (@IntermarcheWG) September 23, 2022 5.15 Ecco il momento della partenza: #Wollongong2022 ¡Comienza la prueba en línea sub23 masculina bajo un tremendo diluvio! 169 km de carrera por delante resultado de las 10 vueltas que tendrán que dar al circuito urbano de Wollongong ¡Vamos, #TeamESPCiclismo ! @ciclistacofidis pic.twitter.com/lGNr2ZJFaZ — Real Federación Española de Ciclismo (@RFECiclismo) September 23, 2022 5.11 Nonostante la ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.16 Altre immagini dell’inizio del percorso di trasferimento: Here we go! Dries De Pooter & Madis Mihkels start the U23 World Championships Road Race! Good luck boys #Wollongongpic.twitter.com/Ywp7iseXl3 — Intermarché-Wanty-Gobert (@IntermarcheWG) September 23,5.15 Ecco il momento dellanza: #Wollongong¡Comienza la prueba en línea sub23 masculina bajo un tremendo diluvio! 169 km de carrera por delante resultado de las 10 vueltas que tendrán que dar al circuito urbano de Wollongong ¡Vamos, #TeamESP! @ciclistacofidis pic.twitter.com/lGNr2ZJFaZ — Real Federación Española de(@RFE) September 23,5.11 Nonostante la ...

