L'Italia doma 1-0 l'Inghilterra: Final Four ancora possibile (Di venerdì 23 settembre 2022) La rete di Raspadori ha permesso all'Italia di battere 1-0 l'Inghilterra. Complice la sconfitta della Germania in casa contro l'Ungheria il match contro i magiari in programma il 26 settembre diventa decisivo per il primo posto nel girone Leggi su ilgiornale (Di venerdì 23 settembre 2022) La rete di Raspadori ha permesso all'di battere 1-0 l'. Complice la sconfitta della Germania in casa contro l'Ungheria il match contro i magiari in programma il 26 settembre diventa decisivo per il primo posto nel girone

radicaltankie : '... Di cento catene ci strinse la mano Ma ancor di legnano sa i ferri brandir Bastone tedesco l'Italia non doma No… - incoeu : #MiniTG: ???? El Letta: in sui noster spalle domenega gh'è no domà el destin d'Italia, ma anca quell d'Europa - VinceMartucci : Dai, è andata: al sesto match point Sinner doma cerundolo, italia-Argentina 2-0, il dream team azzurro accede alla… - LorenzoAndreol4 : Anche ???? Italia vs Argentina ???? inizia alla grande! Matto Berrettini doma 62 63 Sebastian Baez e regala il primo pu… -