Laver Cup | invasore entra in campo e si dà fuoco a un braccio

(Di venerdì 23 settembre 2022) Un gesto di protesta estremo quello compiuto da un ragazzo allaCup, il torneo di tennis che vede confrontarsi il team Europa contro il resto del mondo. Un’occasione inoltre per tutti gli appassionati per vedere giocare per l’ultima volta Roger Federer, in doppio con Rafa Nadal. Questo pomeriggio però c’è stato un inatteso imprevisto. Durante il match tra Tsitsipas e Schwartzman, un attivista ha invaso il, dandosia un, prima di essere allontanato dagli stewards. L’uomo indossava una t-shirt con la scritta “End UK private jets” in segno di protesta contro il cambio climatico e contro l’uso dei jet privati, particolarmente inquinanti. Attimi di paura tra i presenti, con le fiamme che si sono propagate anche in. Gli addetti alla sicurezza sono intervenuti prontamente per ...