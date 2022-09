Laver Cup 2022 in tv: calendario, date, programma e orari con Federer (Di venerdì 23 settembre 2022) Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e il calendario completo della Laver Cup 2022. Sarà la quinta edizione dell’evento, ma soprattutto sarà l’ultimo torneo della carriera di Roger Federer, protagonista al fianco di Novak Djokovic, Rafa Nadal, Andy Murray, Stefanos Tsitsipas e Casper Ruud nel Team Europe. Avversari saranno Felix Auger-Aliassime, Taylor Fritz, Diego Schwartzman, Alex De Minaur, Frances Tiafoe e Jack Sock, membri del Team World. Si torna alla 02 Arena di Londra, dove si giocò la prima edizione nel 2017. Le designazioni per ogni giornata di gara si sapranno il giorno antecedente alla stessa. In Italia i diritti televisivi sono stati acquisiti da Discovery, quindi tutte le partite dell’evento saranno visibili sui canali di Eurosport e sulle ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 settembre 2022) Il, le, gli, la copertura tv e ilcompleto dellaCup. Sarà la quinta edizione dell’evento, ma soprattutto sarà l’ultimo torneo della carriera di Roger, protagonista al fianco di Novak Djokovic, Rafa Nadal, Andy Murray, Stefanos Tsitsipas e Casper Ruud nel Team Europe. Avversari saranno Felix Auger-Aliassime, Taylor Fritz, Diego Schwartzman, Alex De Minaur, Frances Tiafoe e Jack Sock, membri del Team World. Si torna alla 02 Arena di Londra, dove si giocò la prima edizione nel 2017. Le designazioni per ogni giornata di gara si sapranno il giorno antecedente alla stessa. In Italia i diritti televisivi sono stati acquisiti da Discovery, quindi tutte le partite dell’evento saranno visibili sui canali di Eurosport e sulle ...

Eurosport_IT : Molto più che amici rivali in campo ???? ?? Le parole complete... - WeAreTennisITA : Si chiude l’era di #RogerFederer ?? Il momento che non volevamo arrivasse mai oggi è realtà: Federer lascia il tenni… - Gazzetta_it : Berrettini alla Laver Cup: 'Io al fianco di Roger, che emozione. Da lui ho imparato tanto' #Federer - ilveggente_it : Oggi è quel giorno #Federer #Nadal #LaverCup - drvnkonIove : Stefanos che ha lasciato il posto vicino a sé vuoto per far sedere Roger e Rafa che si è seduto dall’altra parte de… -