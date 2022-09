Juventus, nel CdA escluso il tema Allegri: il tecnico non rischia (Di venerdì 23 settembre 2022) La Juventus rinnova la fiducia a Max Allegri. Le ultime sulla posizione del tecnico della Juventus secondo Sky Stando alle ultime di Sky Sport, nel CdA Juve di oggi non si parlerà del futuro di Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero, infatti, è sostenuto dalla dirigenza e ad oggi non è a rischio. C’è fiducia che possa risollevare la Juventus da questo momento di crisi L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 settembre 2022) Larinnova la fiducia a Max. Le ultime sulla posizione deldellasecondo Sky Stando alle ultime di Sky Sport, nel CdA Juve di oggi non si parlerà del futuro di Massimiliano. Ilbianconero, infatti, è sostenuto dalla dirigenza e ad oggi non è a rischio. C’è fiducia che possa risollevare lada questo momento di crisi L'articolo proviene da Calcio News 24.

