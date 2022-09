Inter, ipotesi Cuadrado a zero (Di venerdì 23 settembre 2022) Inter-Juan Cuadrado, un binomio che ritorna. Il colombiano è un'idea in ottica nerazzurra, qualora dovesse svincolarsi a fine anno... Leggi su calciomercato (Di venerdì 23 settembre 2022)-Juan, un binomio che ritorna. Il colombiano è un'idea in ottica nerazzurra, qualora dovesse svincolarsi a fine anno...

sportli26181512 : Inter, ipotesi Cuadrado a zero: Inter-Juan Cuadrado, un binomio che ritorna. Il colombiano è un'idea in ottica nera… - Internelcuore__ : GdS - Interesse dell'#Inter per #Cuadrado a parametro zero. L'ipotesi nerazzurra è un'opzione da non sottovalutare - 4LEX4ND4N0V1C : RT @Inter: ?? | COMUNICATO Il presidente Steven Zhang smentisce categoricamente le notizie pubblicate in data odierna in merito alle ipotes… - MatteScm : RT @Inter: ?? | COMUNICATO Il presidente Steven Zhang smentisce categoricamente le notizie pubblicate in data odierna in merito alle ipotes… - effe37 : #Gazzetta: 'L'Inter ha manifestato interesse per #Cuadrado a parametro zero, ipotesi da non sottovalutare' Un ultr… -