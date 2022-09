Grande Fratello Vip | “Puoi toccarmele… “: episodio scabroso, la situazione sta degenerando [VIDEO] (Di venerdì 23 settembre 2022) I gieffini non si danno un contegno, le telecamere del Grande Fratello Vip riprendono scene a luci rosse durante la sera Sonia-Bruganelli (Mediaset Infinity)I concorrenti del GF Vip di quest’anno sono partiti in quarta. Per loro non sembrano esserci filtri, sono scatenati e convinti di voler rompere gli schermi. La protagonista indiscussa è Elenoire Ferruzzi ma la seguono a ruota anche tutti gli altri. In particolare durante l’ultima sera i concorrenti sembravano più stanchi e nervosi che mai, la stessa Elenoire ha litigato con Luca, e quest’ultimo è andato a sfogarsi con il resto del gruppo diffondendo dissapori. A riattivare un po’ la situazione c’è stata una scena a luci rosse che le telecamere hanno preferito riprendere. Niente di troppo scandaloso, ma considerando la poca conoscenza dei coinquilini sembra comunque un azzardo, ... Leggi su direttanews (Di venerdì 23 settembre 2022) I gieffini non si danno un contegno, le telecamere delVip riprendono scene a luci rosse durante la sera Sonia-Bruganelli (Mediaset Infinity)I concorrenti del GF Vip di quest’anno sono partiti in quarta. Per loro non sembrano esserci filtri, sono scatenati e convinti di voler rompere gli schermi. La protagonista indiscussa è Elenoire Ferruzzi ma la seguono a ruota anche tutti gli altri. In particolare durante l’ultima sera i concorrenti sembravano più stanchi e nervosi che mai, la stessa Elenoire ha litigato con Luca, e quest’ultimo è andato a sfogarsi con il resto del gruppo diffondendo dissapori. A riattivare un po’ lac’è stata una scena a luci rosse che le telecamere hanno preferito riprendere. Niente di troppo scandaloso, ma considerando la poca conoscenza dei coinquilini sembra comunque un azzardo, ...

