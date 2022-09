Ginevra Lamborghini cacciata via | “Ci sono rimasta malissimo” | una dolorosa rivelazione

(Di venerdì 23 settembre 2022)si sbottona: la realtà dietro alla facciata da ereditiera sembra davvero pesante e sofferta.(fonte instagram)L’erede della prestigiosa casa automobilistica di lussoha da poco fatto ingresso dentro alla casa più famosa di Cinecittà.ha finora vissuto all’ombra della ben più famosa sorella Elettra, pur vivendo una vita a 5 stelle. Durante la clip di presentazione,ha raccontato dei difficili trascorsi con la sorella, con cui non corre buon sangue dal 2019. Elettraavrebbe peraltro insistito per l’inserimento di una clausola che impedisse alla congiunta di parlare della loro famiglia, ma Alfonso Signorini si sarebbe opposto ...

angiuoniluigi : RT @leggoit: GF Vip, Elettra Lamborghini diffida la sorella Ginevra. La reazione di Signorini: «Ne prendiamo atto ma...» - carpi_ale : RT @archiviosp: fancam patrizia rossetti la bastardona prima puntata grande fratello gfvip elenoire ferruzzi pamela prati ginevra lamborghi… - angiuoniluigi : RT @fanpage: #Gfvip Elettra Lamborghini ha diffidato sua sorella Ginevra - ParliamoDiNews : Ginevra Lamborghini: chi è la sorella di Elettra concorrente Grande Fratello VIP #23Settembre #Tv - SoniaSamoggia : RT @fanpage: #Gfvip Elettra Lamborghini ha diffidato sua sorella Ginevra -

, sorella ereditiera della più nota familiare Elettra Lamborgini, riceve una diffida da parte della twerker queen insieme al Grande fratello vip. 'Ho tentato un riavvicinamento, ...Ieri sera Alfonso Signorini ha parlato condel suo (non) rapporto con la sorella Elettra mettendola al corrente della diffida arrivata in redazione per metterla a tacere. Non è la ...Nella casa del Grande Fratello Vip, Ginevra ha parlato del suo difficile rapporto con la sorella Elettra Lamborghini. Le due ormai non hanno più rapporti da anni, ma il motivo resta ...Carolina Marconi marito era violento con lei, ora dopo aver ritrovato l’amore e sconfitto il tumore è nella casa del Grande Fratello.