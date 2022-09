Festività e santo Patrono: un esempio di circolare (Di venerdì 23 settembre 2022) Ai sensi e per gli effetti della legge 27 maggio 1949 n. 260 e successive modifiche, sono considerati giorni festivi oltre alla domenica (normale giorno di riposo settimanale) alcune specifiche date per ricorrenze civili e religiose, nelle quali, di norma, il lavoratore non dovrebbe svolgere alcuna attività lavorativa. I datori di lavoro devono osservare le L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 23 settembre 2022) Ai sensi e per gli effetti della legge 27 maggio 1949 n. 260 e successive modifiche, sono considerati giorni festivi oltre alla domenica (normale giorno di riposo settimanale) alcune specifiche date per ricorrenze civili e religiose, nelle quali, di norma, il lavoratore non dovrebbe svolgere alcuna attività lavorativa. I datori di lavoro devono osservare le L'articolo .

59LuciaBenedett : RT @AsugiFVG: Disposizioni per la festività del Santo Patrono - 3 novembre 2022 ?? - UniSalerno : RT @bibliounisa: #CBAinforma Vi ricordiamo che domani, mercoledì 21 settembre, in occasione della festività del Santo Patrono della città d… - AsugiFVG : Disposizioni per la festività del Santo Patrono - 3 novembre 2022 ?? - TuttoH24 : La città di Matera si prepara a festeggiare il suo Santo Patrono Sant’Eustachio. In occasione della ricorrenza dell… - virgdantonio : RT @bibliounisa: #CBAinforma Vi ricordiamo che domani, mercoledì 21 settembre, in occasione della festività del Santo Patrono della città d… -

La Traslazione di San Matteo: Festa dei Columbri. Probabilmente per celebrare la traslazione la Chiesa salernitana ha adottato la stessa data in uso in precedenza, diversa da quella del 21 settembre, festività del Santo. Per circa venticinque secoli,... Napoli, la Guardia di Finanza celebra il patrono San Matteo ...dovere quello che questa mattina ha visto radunati i militari della Guardia di Finanza nella suggestiva basilica di San Francesco di Paola a piazza del Plebiscito per celebrare la festività del santo ... Comune di Buccinasco Probabilmente per celebrare la traslazione la Chiesa salernitana ha adottato la stessa data in uso in precedenza, diversa da quella del 21 settembre,del. Per circa venticinque secoli,......dovere quello che questa mattina ha visto radunati i militari della Guardia di Finanza nella suggestiva basilica di San Francesco di Paola a piazza del Plebiscito per celebrare ladel... Chiusura uffici comunali per festività Santo Patrono