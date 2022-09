“Fare tanto sport può rendere più difficile il concepimento?” (Di venerdì 23 settembre 2022) Salve, ho 31 anni e cerco una gravidanza già da un po’ e già da un anno intero faccio sport come corsa, addominali e pesi per un ora e mezza ininterrottamente. Il mio ginecologo dice che posso continuare senza esagerare ovviamente, ma io mi chiedo se possa essere proprio tutto questo sforzo che possa non avermi portato a una gravidanza. Alcuni esercizi possono intralciare un possibile concepimento? Anche perché sono tutto il giorno fuori casa a lavoro e questo sport lo faccio sempre un giorno sì è uno no nella pausa pranzo e poi torno a lavoro, quindi non riposo mai! È possibile che questo possa intralciare una possibile ed eventuale gravidanza in annidamento? L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. Leggi su gravidanzaonline (Di venerdì 23 settembre 2022) Salve, ho 31 anni e cerco una gravidanza già da un po’ e già da un anno intero facciocome corsa, addominali e pesi per un ora e mezza ininterrottamente. Il mio ginecologo dice che posso continuare senza esagerare ovviamente, ma io mi chiedo se possa essere proprio tutto questo sforzo che possa non avermi portato a una gravidanza. Alcuni esercizi possono intralciare un possibile? Anche perché sono tutto il giorno fuori casa a lavoro e questolo faccio sempre un giorno sì è uno no nella pausa pranzo e poi torno a lavoro, quindi non riposo mai! È possibile che questo possa intralciare una possibile ed eventuale gravidanza in annidamento? L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

