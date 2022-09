Disabilità, cosa propongono i partiti: dall’aumento delle pensioni di invalidità ai diritti dei caregiver e i progetti per contrastare l’abilismo (Di venerdì 23 settembre 2022) Le elezioni politiche che si terranno domenica 25 settembre sono quelle dove, per la prima volta, praticamente tutti i principali partiti nei loro programmi fanno riferimento anche alle persone con Disabilità. Le promesse e gli impegni presi con gli elettori sono scritti nero su bianco e toccano diversi temi che riguardano una platea di circa 4 milioni di donne e uomini. Si propone nei programmi il potenziamento delle tutele e dei diritti dei caregiver (M5s, Europa Verde e Sinistra Italiana, Azione – Italia Viva, +Europa), l’aumento delle pensioni di invalidità (Centrodestra, Pd, M5s, Unione popolare), sport accessibile per tutti (Azione – Italia Viva, Europa Verde e Sinistra Italiana, Pd, Centrodestra), maggiore attenzione all’inclusione lavorativa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) Le elezioni politiche che si terranno domenica 25 settembre sono quelle dove, per la prima volta, praticamente tutti i principalinei loro programmi fanno riferimento anche alle persone con. Le promesse e gli impegni presi con gli elettori sono scritti nero su bianco e toccano diversi temi che riguardano una platea di circa 4 milioni di donne e uomini. Si propone nei programmi il potenziamentotutele e deidei(M5s, Europa Verde e Sinistra Italiana, Azione – Italia Viva, +Europa), l’aumentodi(Centrodestra, Pd, M5s, Unione popolare), sport accessibile per tutti (Azione – Italia Viva, Europa Verde e Sinistra Italiana, Pd, Centrodestra), maggiore attenzione all’inclusione lavorativa ...

fattoquotidiano : Disabilità, cosa propongono i partiti: dall’aumento delle pensioni di invalidità ai diritti dei caregiver e i proge… - TrendOnline : Buone notizie #assegno più ricco da parte dell’#INPS per gli anziani #invalidi, portatori di #handicap #legge104… - ferrocianuro : Sapete che i politici stanno togliendo i diritti dei disabili e anziani, sapete che gli alloggi H3 fati dopo il ter… - I_Balocco : Audiodescrizioni integrate: che cosa sono e come scriverle Alcuni consigli per rendere accessibili i propri video a… - ProcivVigarano : RT @AbiliProteggere: ? Disabilità e Protezione Civile: Cosa comunicare? Come? ?? ?? Giorno 20 settembre si è svolto il webinar rivolto ai v… -