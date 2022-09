Covid, l’appello di Remuzzi e di Ats: vaccinatevi (Di venerdì 23 settembre 2022) «Mi associo all’appello a vaccinarsi, lanciato nella Casa di Comunità di Gazzaniga dal professor Remuzzi, esortando i destinatari della quarta dose a prenotarsi e a ricevere il vaccino». È l’invito che Massimo Giupponi, direttore generale dell’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 23 settembre 2022) «Mi associo ala vaccinarsi, lanciato nella Casa di Comunità di Gazzaniga dal professor, esortando i destinatari della quarta dose a prenotarsi e a ricevere il vaccino». È l’invito che Massimo Giupponi, direttore generale dell’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo.

mara_carfagna : Ma può definirsi 'patriottica' una forza come #FdI che nel momento di massima crisi, in piena emergenza Covid e con… - pleccese : Padre Pio, appello comitati esporre reliquia cuore tutto l’anno: “Gesto importante per fedeli” ??Leggi di più su… - CasaItaliaRadio : Padre Pio, appello comitati esporre reliquia cuore tutto l’anno: “Gesto importante per fedeli” ??Leggi di più su… - Saverio00473697 : A New York, durante la premiazione di Draghi come migliore statista del 2022, avrebbero dovuto diffondere, alla con… - himeralive : Diabete: in aumento complicanze come cecità e dialisi, l'appello della Simdo #Covid #Covid19 #diabete #elezioni… -