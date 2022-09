misorecordsuk : Chiellini, Marchisio e la Juve della riscossa al Festival dello Sport #Juve #Juventus - ZonaBianconeri : RT @TuttoJuve24: Juventus, Chiellini: “Non è facile capire la situazione, dopo il Mondiale sarà più squadra” #Juventus #Juve #Allegri #Vla… - ZonaBianconeri : RT @cmdotcom: #Chiellini: '#Juve? Non facile capirla oggi. Ma dopo il #Mondiale sarà una bella squadra. Il rimpianto... - ilbianconerocom : Chiellini: 'Seguo la Juve da tifoso ed é difficile capirla! Dopo il Mondiale un'altra squadra, il mio rammarico...'… - cmdotcom : #Chiellini: '#Juve? Non facile capirla oggi. Ma dopo il #Mondiale sarà una bella squadra. Il rimpianto... -

TORINO - Direttamente da Los Angeles, dive vive e gioca, Giorgioè intervenuto al Festival dello Sport di Trento. L'ex capitano, ha ovviamente parlato ... Non so se lapuò vincere lo ...Lo ha fatto anche quando stato chiamato a commentare il delicato momento della sua: Non basta ... Non sar l'unico ex perch poi compare il faccione di Giorgio, altro compagno di mille ...Giorgio Chiellini torna a parlare in un'intervista al Festival dello Sport a Trento, ma in collegamento da Los Angeles ...Le parole di Chiellini al Festival dello Sport di Trento: NAZIONALE - "Juve e Nazionale sono state le tappe più belle della mia carriera. Purtroppo ...