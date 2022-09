Atp Metz 2022 | Sonego vola in semifinale | Korda sconfitto in due set

(Di venerdì 23 settembre 2022) Lorenzoindel torneo Atp di. Il torinese supera in due set 6-4 6-4 lo statunitense Sebastiannel match valevole per i quarti di finale e raggiunge il penultimo atto del torneo francese, dove incontrerà il vincente della sfida tra il padrone di casa Arthur Rinderknech e il polacco Hubert Hurkacz. Un risultato molto importante in una stagione caratterizzata da diverse problematiche. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI L’azzurro si rende protagonista di un ottimo avvio di partita tant’è che, dopo aver tenuto il suo turno di servizio, mette a referto il primo break a zero di giornata nel terzo game. Lorenzo, come nei precedenti match della competizione francese, dimostra una certa solidità nei propri turni di battuta ...

SuperTennisTv : ?? Lorenzo ?? Superato Korda e SF dell'#ATP 250 di Metz raggiunta! #tennis @BMWItalia - Tennista_Ita : LORENZO!!!!!! Torna a ruggire Lorenzo #Sonego: doppio 64 a #Korda e semifinale a #Metz per l'azzurro! Un risultato… - henryejune : RT @SuperTennisTv: ?? Lorenzo ?? Superato Korda e SF dell'#ATP 250 di Metz raggiunta! #tennis @BMWItalia - flamanc24 : RT @SuperTennisTv: ?? Lorenzo ?? Superato Korda e SF dell'#ATP 250 di Metz raggiunta! #tennis @BMWItalia - Nicco_D612 : RT @SuperTennisTv: ?? Lorenzo ?? Superato Korda e SF dell'#ATP 250 di Metz raggiunta! #tennis @BMWItalia -

Lorenzo Sonego vola in semifinale del ' Moselle Open ',250 che si sta disputando sul veloce indoor di, in Francia. Il 27enne torinese, n.65 del ranking, ha battuto lo statunitense Sebastian Korda , n.49, che mercoledì aveva eliminato Lorenzo ...Sonego - Korda è un match valido per i quarti di finale del torneo250 di: notizie, analisi, pronostici, diretta tv in chiaro e streaming. Prima il successo contro l'ostico Karatsev, poi quello con il veterano Simon. Entrambi senza concedere neppure un set. ...Tennis, ne ha combinata un'altra delle sue. In campo, ieri, ne sono successe di tutti i colori: ecco il video di quel momento.L'argomento della settimana in ambito tennistico è sicuramente la Laver Cup e il conseguente addio al tennis di Roger Federer. Non solo questo visto che il tennis non si ferma e questa settimana sono ...