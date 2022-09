Area Japan 2022

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) - 23 settembre. Forte del successo dello scorso anno, nell'di LC&G si conferma negli spazi del Polo Fiere. Mentre aumentano notevolmente in quantità e qualità gli stand commerciali, al primo piano si rinnova lo spazio di associazioni e gruppi a tema nipponico! Da non perdere la visita alla Casa di Lupin con i personaggi del famoso anime a popolarne le varie stanze. IlLive presenterà eventi, artisti e performance animando il centro del padiglione, mentre sempre al primo piano, nella Sala Incontri, si alterneranno panel, workshop di manga e proiezioni tutti e cinque i giorni. Ovviamente arrivare al Polo Fiere sarà facilitato dall'implementazione di navette e percorsi dedicati con dettagli ancora in via di definizione. Vi aspettiamo!