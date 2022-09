A gennaio, Trump potrebbe tornare su Facebook (Di venerdì 23 settembre 2022) Donald Trump torna su Facebook a partire dal prossimo mese di gennaio, a due anni esatti dal ban definitivo, causato dalle proteste di Capitol Hill, incentivate proprio dai messaggi dell’ex presidente degli Stati Uniti sui social network (non solo su Facebook, in verità)?. La scelta è stata comunicata da Nick Clegg, il numero uno delle relazioni esterne e degli affari globali di Meta, da sempre alter ego di Mark Zuckerberg. È possibile che, senza ulteriori sviluppi della vicenda, il ban di Facebook venga revocato, permettendo all’ex presidente Usa di tornare a utilizzare la piattaforma per la sua nuova corsa elettorale verso la Casa Bianca. LEGGI ANCHE > Donald Trump potrebbe tornare su Facebook il 7 ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 23 settembre 2022) Donaldtorna sua partire dal prossimo mese di, a due anni esatti dal ban definitivo, causato dalle proteste di Capitol Hill, incentivate proprio dai messaggi dell’ex presidente degli Stati Uniti sui social network (non solo su, in verità)?. La scelta è stata comunicata da Nick Clegg, il numero uno delle relazioni esterne e degli affari globali di Meta, da sempre alter ego di Mark Zuckerberg. È possibile che, senza ulteriori sviluppi della vicenda, il ban divenga revocato, permettendo all’ex presidente Usa dia utilizzare la piattaforma per la sua nuova corsa elettorale verso la Casa Bianca. LEGGI ANCHE > Donaldsuil 7 ...

