Yen ai minimi dal 1998 con tassi fermi banca centrale

(Di giovedì 22 settembre 2022) La decisione della Bank of Japan di mantenere ia livelli molto bassi, isolandola ancor più dal generale andamento di rialzi nel mondo, manda lo yen aidal. La valuta nipponica,...

La decisione della Bank of Japan di mantenere i tassi fermi a livelli molto bassi, isolandola ancor più dal generale andamento di rialzi nel mondo, manda loaidal 1998. La valuta nipponica, che ha perso il 20% da inizio anno, segna un calo dello 0,9% a 145,3 sul dollaro. .... ha guadagnato terreno anche nei confronti dello, attorno a quota 142,30, su picchi che non si ... La sterlina è scivolata aida 37 anni sul filo di quota 1,13 dollari e perdite pesanti hanno ...La decisione della Bank of Japan di mantenere i tassi fermi a livelli molto bassi, isolandola ancor più dal generale andamento di rialzi nel mondo, manda lo yen ai minimi dal 1998. (ANSA) ...Poche ore dopo l'aumento dei tassi dello 0,75% da parte della Fed mercoledì sera, sono dovute intervenire le autorità di Hong Kong sul dollaro locale, legato a quello statunitense. La Boj conferma inv ...