TIM alla carica | a settembre nuove offerte per la portabilità | si parte da €7 | 99

(Di giovedì 22 settembre 2022) La compagnia telefonica di bandiera, Tim, ha dato vita ad una serie dimolto interessanti nelle ultime settimane. Tim, 19/9/2022 – Computermagazine.itPrima ha lanciato Power Supreme Easy dal prezzo di 7.99 euro al mese, attivabile solo presso i punti vendita della compagnia, ed ora ha messo in scena una nuova promo destinata, ovvero, a coloro che cambiano operatore telefonico, sempre dal costo di 7.99 euro mensili. Nel dettaglio stiamo parlando di TIM Wonder FIVE, che è rivolta esclusivamente a coloro che sono clienti di queste tre compagnie telefoniche, CoopVoce, Fastweb, PosteMobile, oltre ad alcuni operatori minori. Nella promozione, che ribadiamo, ha un prezzo di 7.99 euro al mese, troviamo un corposo pacchetto composto da 70 gigabyte di dati in 4G, quindi chiamate e messaggi senza limiti verso tutti i ...

Riccardo_Tim : RT @PaoloBorg: Quando Putin il bastardo ha dichiarato guerra all'Ucraina si sono formate file alla frontiera Ucraina di volontari che cerca… - Riccardo_Tim : RT @PoliticaPerJedi: Rilancio a @gualtierieurope e al @pdnetwork la proposta di qualche mese fa: grande manifestazione e concerto a Villa P… - leone52641 : RT @Leonard48598239: @liliaragnar A tutti voi cari amici, scusatemi se domani mi sentirete poco. Oggi pomeriggio mi hanno rubato il cellula… - liliaragnar : RT @Leonard48598239: @liliaragnar A tutti voi cari amici, scusatemi se domani mi sentirete poco. Oggi pomeriggio mi hanno rubato il cellula… - Leonard48598239 : @liliaragnar A tutti voi cari amici, scusatemi se domani mi sentirete poco. Oggi pomeriggio mi hanno rubato il cell… -

... mi riferiscostadio,clinica, al palazzetto dello sport. Tramite le nostre opere ... Ternana tifosi (getty images) Tutta la Serie Aè solo su DAZN con 7 partite in esclusiva e 3 in co - ...Adesso, in questa sosta, potrà fare una sorta di mini preparazione e potrà anche dedicarsi... Tutta la Serie Aè solo su DAZN con 7 partite in esclusiva e 3 in co - esclusiva a giornata. ..."Il meno amato della Serie A. A Bonucci resta solo Mancio". Libero critica duramente Leonardo Bonucci. "Allegri l'ha escluso nel momento più delicato e ora pure gli ultrà della Juventus lo scaricano - ...Un nuovo teaser trailer di Mercoledì dedicato alla Nevermore Academy, la scuola che il personaggio di Jenna Ortega frequenterà nella serie di Tim Burton. Nello spinoff Mercoledì, serie di Tim Burton i ...