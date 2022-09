Taglio dei parlamentari e regolamento non aggiornato: alla Camera la legislatura comincerà in salita per i nuovi deputati (Di giovedì 22 settembre 2022) Qualunque sia la nuova conformazione del Parlamento e la distribuzione dei seggi con il voto di domenica, l’unica cosa certa è che l’inizio dei lavori della Camera sarà in salita. I deputati che verranno eletti il 25 settembre si troveranno di fronte la necessità di approvare immediatamente il nuovo regolamento per adeguare tutte le norme alla riduzione del numero dei parlamentari. Sono numerose, infatti, le difficoltà per quanto riguarda l’organizzazione dei lavori e gli assetti delle forze politiche. Nonostante siano trascorsi ben due anni dalla riforma che ha portato alla riduzione del 30% del numero di deputati e senatori, la Camera non è riuscita ad approvare il nuovo regolamento: il Senato, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Qualunque sia la nuova conformazione del Parlamento e la distribuzione dei seggi con il voto di domenica, l’unica cosa certa è che l’inizio dei lavori dellasarà in. Iche verranno eletti il 25 settembre si troveranno di fronte la necessità di approvare immediatamente il nuovoper adeguare tutte le normeriduzione del numero dei. Sono numerose, infatti, le difficoltà per quanto riguarda l’organizzazione dei lavori e gli assetti delle forze politiche. Nonostante siano trascorsi ben due anni driforma che ha portatoriduzione del 30% del numero die senatori, lanon è riuscita ad approvare il nuovo: il Senato, ...

berlusconi : Siamo gli unici, in questa campagna elettorale, a parlare di cose concrete. A proporre una vera riduzione delle tas… - Agenzia_Italia : #Meta e #Google hanno dato al 10% dei dipendenti due mesi per trovarsi un nuovo lavoro ?? @alessionisi - AngeloCiocca : L'UE ha intensificato la pressione finanziaria sull'#Ungheria chiedendone il blocco dei fondi? Ovvio, perché ha bis… - fan_velvet : Ieri tinta oggi taglio dei sempre fregno Artù #gfvip - isasspam : RT @valentinadelvey: non mi taglio i polsi per non sporcare il Rollie, ma ste lancette graffiano i miei come dei rasoi. Pensieri sepolti, t… -