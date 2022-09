sportli26181512 : Siviglia: a rischio un'altra cessione importante: Il Siviglia potrebbe perdere un altro pezzo pregiato sul mercato,… - TitvsImperator2 : @killhzo Io andrei a Siviglia a chiedere di conto a quel ridicolo pelato che ce lo ha portato, ma poi rischio di trascendere. -

Calciomercato.com

... ma che espone anche aldi arrivare ultimi. Dopo le prime 4 giornate e con ancora sei punti ... Dimarco (Inter), Emerson Palmieri (West Ham), Gatti (Juventus), Luiz Felipe (Betis), ...Quanto fatto ieri, non basterà a superare il Betis, avversario contro cui ci misureremo ... 'reo' di non riuscire a dare una quadra alla Juventus, a grossoeliminazione in Champions e ... Siviglia: a rischio un'altra cessione importante | Mercato | Calciomercato.com Mychaylo Mudryk è il nuovo talento ucraino che sta facendo gola a mezza Europa. Tanti i club interessati sull'attaccante dello Shakhtar Donetsk.A Siviglia si complica la situazione del tecnico Julen Lopetegui, con possibile avvicendamento sulla panchina in caso di esonero ...