Pozzuoli | due importanti proposte formative per i giovani

(Di giovedì 22 settembre 2022) CORSO GRATUITO GARANZIAMIS.2A “DISK JOCKEY” PERDAI 18 AI 35 ANNI La Regione Campania, nell’ambito del programma Garanzia, ha finanziato un corso di formazione attuato dalla EUROSOFT srl in collaborazione con Phormamente srls per conseguire la qualifica di “D.J. – DISK JOCKEY” della durata complessiva di 600 ore suddivise tra teoria Il Blog di Giò.

ahp68 : RT @ANPIRomaPosti: Arrestato su delazione di un suo compagno di scuola, #GiacomoLettieri ,accusato dell'uccisione di due soldati tedeschi a… - PRCPadova : RT @ANPIRomaPosti: Arrestato su delazione di un suo compagno di scuola, #GiacomoLettieri ,accusato dell'uccisione di due soldati tedeschi a… - a_globale : RT @ANPIRomaPosti: Arrestato su delazione di un suo compagno di scuola, #GiacomoLettieri ,accusato dell'uccisione di due soldati tedeschi a… - GiuseppeDellac5 : RT @ANPIRomaPosti: Arrestato su delazione di un suo compagno di scuola, #GiacomoLettieri ,accusato dell'uccisione di due soldati tedeschi a… - ANPI_Scuola : RT @ANPIRomaPosti: Arrestato su delazione di un suo compagno di scuola, #GiacomoLettieri ,accusato dell'uccisione di due soldati tedeschi a… -

Basketinside

... già candidato alle comunali didi giugno scorso dopo il fallimento dell'alleanza ... che pur essendo uscito di scena dopo l'esaurimento deimandati rimane il punto di riferimento dei ...Forti disagi anche chi da Napoli edoveva partire per le isole. Il maltempo è stato ... E pensare che c'è il mare a meno dimetri di distanza'. A Pomigliano d'Arco una decina di persone, ... SERIE B UFFICIALE - Pozzuoli annuncia Sirakov Annunciati i vincitori del bando Telethon “Spring Seed Grant” 2022: grazie all’iniziativa verranno finanziati 10 progetti per lo studio di sei patologie rare.Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostr ...