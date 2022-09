Milano, incendio in un palazzo in centro: evacuate 50 persone, feriti 4 operai (Di giovedì 22 settembre 2022) Almeno 50 le persone evacuate da un palazzo di via Tommaso da Cazzaniga, a Milano, tra il Parco Sempione e la fermata della metropolitana Moscova, dopo l’esplosione di un incendio che sarebbe partito dal terzo piano dell’edificio. I vigili sono intervenuti sul posto con cinque squadre. Nel rogo sono rimasti feriti anche quattro operai, che lavoravano in un cantiere poco distante. Avevano tentato di domare da soli le fiamme e sono rimasti ustionati. I quattro sono stati portati in ospedale con lievi ferite considerate da codice giallo. su Open Leggi anche: Il maxi-rogo, i feriti, il pericolo microinquinanti: cos’è successo nell’incendio alla Nitrolchimica di San Giuliano Milanese incendio all’ospedale di ... Leggi su open.online (Di giovedì 22 settembre 2022) Almeno 50 leda undi via Tommaso da Cazzaniga, a, tra il Parco Sempione e la fermata della metropolitana Moscova, dopo l’esplosione di unche sarebbe partito dal terzo piano dell’edificio. I vigili sono intervenuti sul posto con cinque squadre. Nel rogo sono rimastianche quattro, che lavoravano in un cantiere poco distante. Avevano tentato di domare da soli le fiamme e sono rimasti ustionati. I quattro sono stati portati in ospedale con lievi ferite considerate da codice giallo. su Open Leggi anche: Il maxi-rogo, i, il pericolo microinquinanti: cos’è successo nell’alla Nitrolchimica di San Giuliano Milaneseall’ospedale di ...

