Maradona Jr: “Non firmo niente contro il Napoli, noi eredi siamo contro Ceci” (Di giovedì 22 settembre 2022) La sentenza del Tribunale di Napoli è risultata favorevole agli eredi di Maradona nel contenzioso con Stefano Ceci, l’ex manager e amico di Diego che oggi ne detiene i diritti d’immagine. Diego Armando Maradona Jr, figlio dell’ex Pibe de Oro, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Radio Goal, programma in onda sulle frequenze della emittente Radio Kiss Kiss Napoli: “La delibera del tribunale di Napoli non è soggetta a interpretazioni: Stefano Ceci deve cessare immediatamente di utilizzare l’immagine di nostro padre”. Diego Armando Maradona jr, attuale allenatore del Napoli United in Eccellenza Campania, ha fatto poi un’importante precisazione su un altro aspetto della vicenda: “Io non firmerò ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 22 settembre 2022) La sentenza del Tribunale diè risultata favorevole aglidinel contenzioso con Stefano, l’ex manager e amico di Diego che oggi ne detiene i diritti d’immagine. Diego ArmandoJr, figlio dell’ex Pibe de Oro, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Radio Goal, programma in onda sulle frequenze della emittente Radio Kiss Kiss: “La delibera del tribunale dinon è soggetta a interpretazioni: Stefanodeve cessare immediatamente di utilizzare l’immagine di nostro padre”. Diego Armandojr, attuale allenatore delUnited in Eccellenza Campania, ha fatto poi un’importante precisazione su un altro aspetto della vicenda: “Io non firmerò ...

sscalcionapoli1 : Grassani: “Ammutinamento? Hysaj, Maksimovic e Allan dovranno versare le multe al Napoli, la clausola di Kim non pot… - tonikk_ : RT @fra__nce__sco: Napoli è 1° in A e in CL, di cosa si parla durante la sosta? - Kim al Man Utd a gennaio (poi a giugno) - #Napoli usurpa… - azierno : RT @fra__nce__sco: Napoli è 1° in A e in CL, di cosa si parla durante la sosta? - Kim al Man Utd a gennaio (poi a giugno) - #Napoli usurpa… - sandro5819 : RT @Rnaples7: Il Napoli non potrà più usare l’immagine di Maradona per le maglie. Quest’anno ci sta andando tutto bene, sono riusciti a far… - fra__nce__sco : Napoli è 1° in A e in CL, di cosa si parla durante la sosta? - Kim al Man Utd a gennaio (poi a giugno) - #Napoli us… -