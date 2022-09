Lavrov all'Onu rincara dose: regime nazista a Kiev coperto dagli Usa (Di giovedì 22 settembre 2022) Tutti contro Putin, il che innervosisce e non poco lo Zar, che con l'escalation militare vede il mondo piuttosto indispettito a cominciare da quell'Oriente falsamente amico che non alza la voce ma si ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 22 settembre 2022) Tutti contro Putin, il che innervosisce e non poco lo Zar, che con l'escalation militare vede il mondo piuttosto indispettito a cominciare da quell'Oriente falsamente amico che non alza la voce ma si ...

TgLa7 : #Russia-#Vaticano, #Mosca: incontro Lavrov-Parolin all'Onu - infoitinterno : Guerra in Ucraina: all'Onu l'incontro tra Lavrov e il cardinale Parolin - infoitinterno : Lavrov insiste all’Onu: «Ucraina sta diventando uno Stato totalitario nazista». E la Cina torna a spingere per il c… - cleghio : RT @PaoloBorg: Lavrov è l'idiota che ha paragonato Zelensky a Hitler chiamandoli entrambi ebrei nazisti Povero idiota spero che pagherai fi… - francagiansol : Colloquio all'Onu Parolin-Lavrov alla vigilia del referendum per l'annessione del Donbass, pesa lo spettro atomico… -