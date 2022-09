L’account Twitch che mostra fornelli accessi per trollare l’Europa è stato bloccato (Di giovedì 22 settembre 2022) Per L’account Twitch gas – precedentemente rintracciabile digitando russiangas1 – che mostra fornelli accesi al mondo è scattato il ban. Si tratta di un canale russo su cui h24, 7 giorni su 7, dall’11 settembre 2022 partono dirette streaming regolari che mostrano esclusivamente fornelli accesi. Il messaggio è chiaro: si trolla la NATO e l’Europa in un momento di estrema tensione tra Russia e Occidente che comprende, tra le altre cose, una crisi energetica le cui conseguenze diventano sempre spaventose con il freddo che bussa alle porte. LEGGI ANCHE >>> Twitch vieterà i principali siti di gioco d’azzardo a ottobre L’account Twitch gas russo bloccato perché viola le linee guida ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 22 settembre 2022) Pergas – precedentemente rintracciabile digitando russiangas1 – cheaccesi al mondo è scattato il ban. Si tratta di un canale russo su cui h24, 7 giorni su 7, dall’11 settembre 2022 partono dirette streaming regolari cheno esclusivamenteaccesi. Il messaggio è chiaro: si trolla la NATO ein un momento di estrema tensione tra Russia e Occidente che comprende, tra le altre cose, una crisi energetica le cui conseguenze diventano sempre spaventose con il freddo che bussa alle porte. LEGGI ANCHE >>>vieterà i principali siti di gioco d’azzardo a ottobregas russoperché viola le linee guida ...

