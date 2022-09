“H2RESTORE”, il sistema smart made in Campania per l’accumulo di energia (Di giovedì 22 settembre 2022) Graded coordina il progetto di ricerca cofinanziato dalla Regione: in campo anche Università Parthenope e Distretto Atena Scarl. Un sistema intelligente di accumulo dell’energia capace di operare su diverse scale temporali. Si chiama “H2RESTORE” e punta allo sviluppo di un modulo integrato di energy storage da fonte rinnovabile con tecnologie innovative a idrogeno: è l’ultimo progetto di ricerca Leggi su 2anews (Di giovedì 22 settembre 2022) Graded coordina il progetto di ricerca cofinanziato dalla Regione: in campo anche Università Parthenope e Distretto Atena Scarl. Unintelligente di accumulo dell’capace di operare su diverse scale temporali. Si chiama “” e punta allo sviluppo di un modulo integrato di energy storage da fonte rinnovabile con tecnologie innovative a idrogeno: è l’ultimo progetto di ricerca

vito_grassi : RT @GradedSpa: #Idrogeno, ecco “H2RESTORE”, il sistema #Smart #Made_in #Campania per l’accumulo di #Energia @gazzettanapoli #energy #ene… - antonellaautero : #Idrogeno, ecco “H2RESTORE”, il sistema #Smart #Made_in #Campania per l’accumulo di #Energia. @GradedSpa coordina… - GradedSpa : #Idrogeno, ecco “H2RESTORE”, il sistema #Smart #Made_in #Campania per l’accumulo di #Energia @gazzettanapoli… - CinqueRighe : ATTUALITA - Napoli, H2RESTORE Sistema smart made in Campania per accumulo energia - - ildenaro_it : “#H2RESTORE”, il sistema #smart per l’#accumulo di #energia: @GradedSpa guida il #progetto di #ricerca… -