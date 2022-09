(Di giovedì 22 settembre 2022) Ilha comunicato di “di aver risolto consensualmente il contratto con“. Il tecnico ucraino era arrivato in Liguria lo scorso inizio novembre in sostituzione di Davide Ballardini. La sua avventura nel club rossoblu, però, si concluse dopo appena due mesi con l’esonero. SportFace.

sportface2016 : #Genoa | Ufficiale risoluzione consensuale con Andriy #Shevchenko - SerieBNewsCom : ??Termina definitivamente il rapporto tra il #Genoa e #Schevchenko: UFFICIALE la rescissione consensuale del contrat… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: UFFICIALE: Genoa, risoluzione consensuale del contratto con Andriy Shevchenko - Dibbello : RT @TuttoMercatoWeb: UFFICIALE: Genoa, risoluzione consensuale del contratto con Andriy Shevchenko - psb_original : UFFICIALE - Genoa, risoluzione consensuale del contratto con Shevchenko #SerieB -

Alfredo Pedullà

Commenta per primo È finita presto l'avventura di Andriy Shevchenko sulla panchina dello scorso anno. Oggi il club e l'ex attaccante del Milan hanno risolto il contratto ancora in essere, con l'ex ct dell'Ucraina che torna dunque libero di cercare una nuova avventura ......Berlino è stata celebrata dalla Lega con un pezzo (titolato "E' una B Mundial") sul sito... e di Alberto Gilardino , altro alfiere azzurro e ora tecnico della Primavera del. "I mondiali ... Ufficiale: Genoa, rescissione consensuale con Shevchenko Con un comunicato ufficiale, il Genoa ha ufficializzato la rescissione consensuale con Andriy Shevchenko. Il trainer ucraino ha guidato i liguri per circa due mesi.Il Genoa comunica la risoluzione consensuale con l'ex allenatore Andriy Shevchenko, che era arrivato in Liguria lo scorso novembre.