Elezioni 2022 | Meloni | “Non consulterò Draghi su ministri”

(Adnkronos) – "Io ho un rapporto cordiale con Mario Draghi e nel caso sarei molto contenta nel fare un passaggio di consegne tra persone che hanno rispetto delle istituzioni. Con Draghi ci siamo sentiti per varie vicende, su temi che riguardavano il Parlamento. Nulla di più". Lo ha detto la presidente di Fdi, Giorgia Meloni, ospite di "Mattino 5" su Canale 5 assicurando che, in caso di vittoria elettorale e di designazione alla guida del governo, non ci sarebbe bisogno di consultare il premier uscente per la scelta di alcuni ministeri-chiave. "Non credo sarà necessario e tengo molto alla compattezza della coalizioni che condivida le grandi questioni. Spero e credo che il centrodestra avrà la maggioranza che serve per governare il Paese 5 anni. I governi arcobaleno li lasciamo agli altri", sottolinea quindi Meloni

