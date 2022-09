Così l'astro nascente della moda avant-garde londinese porterà il suo immaginario romantico e non binario nella casa di moda francese. (Di giovedì 22 settembre 2022) courtesy Instagram Harris Reed «Mamma, quando sarò più grande e fuori di qui andrò a vivere a Parigi. Creerò abiti che mi facciano sentire me stesso, che mi facciano sentire libero. E diventerò il direttore creativo di una di quelle case francesi di cui leggo le storie di notte. Creerò la mia via di fuga da qui». Harris di 9 anni a mia madre Lynette. È Così, con un post strappacuore che Harris Reed annuncia sul suo profilo Instagram il suo ultimo, importante, traguardo. A seguire nel post, un video della telefonata a sua madre dove in lacrime dà in diretta la notizia. «Sono onorato di annunciare la mia nomina a nuovo Direttore Creativo della maison Nina Ricci. Sia per la moda che per le fragranze». Leggi su amica (Di giovedì 22 settembre 2022) courtesy Instagram Harris Reed «Mamma, quando sarò più grande e fuori di qui andrò a vivere a Parigi. Creerò abiti che mi facciano sentire me stesso, che mi facciano sentire libero. E diventerò il direttore creativo di una di quelle case francesi di cui leggo le storie di notte. Creerò la mia via di fuga da qui». Harris di 9 anni a mia madre Lynette. È, con un post strappacuore che Harris Reed annuncia sul suo profilo Instagram il suo ultimo, importante, traguardo. A seguire nel post, un videotelefonata a sua madre dove in lacrime dà in diretta la notizia. «Sono onorato di annunciare la mia nomina a nuovo Direttore Creativomaison Nina Ricci. Sia per lache per le fragranze».

