Chirurgia oncologica oltre 100 interventi in meno di un anno

(Di giovedì 22 settembre 2022) Con l’arrivo del prof.Cristiano Huscher, ladella Casa di Cura Cobellis ha incrementato ulteriormente la sua attività, sia con la robotica che con latradizionale In uninfatti, il solo prof. Huscher ha effettuatocentodi alta, soprattutto per tumori al polmone, esofago, fegato, pancreas, stomaco, intestino. “Effettuiamo anche moltiper sarcoma, perché la Cobellis è tra pochi centri dell’area meridionale ad eseguirli, visto che si tratta per lo più di masse tumorali di grosse dimensioni e che coinvolgono diversi organi e quindi difficili da trattare”- sottolinea lo stesso Huscher- Una intensa attività chirurgica, che anche con l’ausilio delle più moderne ed avanzate tecnologie, ...

Si tratta dell'utilizzo di sistemi informatici e hardware meccanici (minirobot attivi o passivi), per gli interventi digenerale, neurologica,, ortopedica, ecc. 'In poche parole, ...Domenico De Gennaro E' specializzato ined è titolare di numerosi lavori scientifici pubblicati nelle varie riviste specializzate durante il periodo universitario. Esercita la ... Per risolvere questa grave patologia dell'anca, ormai rara grazie alla prevenzione, la tecnologia robotica migliora l'impianto della protesi interna articolare. In un anno infatti, il solo prof. Huscher ha effettuato oltre cento interventi di alta chirurgia alla Clinica Cobellis