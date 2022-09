Cecilia Rodriguez | il mistero del malessere e l’assenza dai social insospettisce i fan | «È incinta?»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di giovedì 22 settembre 2022) Problemi di salute per. Non era passata innoservata ai fan la sua assenza dai: la fidanzata di Ignazio Moser, infatti, si era presa una piccola pausa per concentrarsi su sé stessa. Nelle ultime settimaneaveva dichiarato qualche piccolo dettaglio del suo stato di salute, dicendo di non essere stata bene e che questi problemi non le stavano dando tregua, la showgirl argentina infatti si è vista costretta a saltare alcuni importanti impegni di lavoro e a restare a letto. «Non sono stata bene» A rivelare il motivo delè la stessatramite i. Con una serie di Instagram stories, che la ritraggono in pigiama a casa, l’argentina ha comunicato ai fan gli ultimi avvenimenti riguardo il suo stato di salute. Alcuni utenti ...