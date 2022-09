Calciomercato Sassuolo: asta in vista per Frattesi? (Di giovedì 22 settembre 2022) Calciomercato Sassuolo, non soltanto la Roma su Frattesi: il centrocampista piace in Inghilterra a Tottenham e Brighton Davide Frattesi potrebbe raggiungere il suo amico Gianluca Scamacca in Inghilterra. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il centrocampista neroverde – da tempo nel mirino della Roma – è sulla lista di due club di Premier League. Su di lui c’è Tottenham, che lo aveva già seguito in estate e che potrebbe tornare alla carica la prossima sessione di mercato. Oltre agli Spurs c’è l’interesse del Brighton, dove ritroverebbe Roberto De Zerbi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 settembre 2022), non soltanto la Roma su: il centrocampista piace in Inghilterra a Tottenham e Brighton Davidepotrebbe raggiungere il suo amico Gianluca Scamacca in Inghilterra. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il centrocampista neroverde – da tempo nel mirino della Roma – è sulla lista di due club di Premier League. Su di lui c’è Tottenham, che lo aveva già seguito in estate e che potrebbe tornare alla carica la prossima sessione di mercato. Oltre agli Spurs c’è l’interesse del Brighton, dove ritroverebbe Roberto De Zerbi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

