Benevento | Cannavaro si presenta | ' Sono tornato a casa'

DiMarzio : . @bncalcio, ufficiale l'arrivo di Fabio #Cannavaro - ottopagine : Cannavaro: 'Ho accettato questa sfida perchè qui si può crescere' #Benevento - sportli26181512 : Benevento, Cannavaro: 'Era il momento di tornare a casa. Obiettivi? Li teniamo per noi': Il nuovo allenatore giallo… - SportdelSud : ???? Fabio #Cannavaro, nuovo allenatore del #Benevento, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni in conferenza stamp… - ottopagine : Foggia: Grazie a Cannavaro per averci scelto #Benevento -

Sono le prime parole di Fabio, che si è presentato come nuovo allenatore delin una conferenza presso Palazzo Paolo V. " Sono stato lontano per tanto tempo - prosegue - , ma ...Il nuovo allenatore delFabioha parlato nella conferenza stampa di presentazione: le sue parole IL RITORNO - "Ho girato il mondo per fare altre esperienze, puntando soprattutto sull'Asia. Ora ho deciso ...Con una firma sul contratto biennale è iniziata la prima esperienza in Italia da allenatore per l'ex capitano della Nazionale Fabio Cannavaro, oggi tecnico del Benevento. Le sue ...«Per me, dopo sette anni in cui ho lavorato fuori, era arrivato il momento di tornare a casa. Appena mi è arrivata la proposta del Benevento non ci ho pensato un attimo e ho ...