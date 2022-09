ATP San Diego 2022: Marcos Giron e James Duckworth i primi qualificati per i quarti di finale (Di giovedì 22 settembre 2022) Prosegue il torneo ATP di San Diego con la conclusione dei match di primo turno e l’inizio di quelli del secondo. Ci sono già due qualificati per i quarti di finale e sono Marcos Giron e James Duckworth. L’americano ha superato in due set l’argentino Tomas Martin Etcheverry con il punteggio di 6-4 6-3, mentre l’australiano ha sconfitto lo statunitense Mitchell Krueger per 6-3 7-6. Buon esordio per il cileno Alejandro Tabilo, testa di serie numero sei. Il tennista sudamericano si è imposto in due set sull’americano Steve Johnson con il punteggio di 7-5 6-2. Prosegue l’ottimo momento del colombiano Daniel Galan Riveros, che, dopo un eccellente US Open, trova la vittoria all’esordio a San Diego contro lo svizzero Marc-Andrea Huesler per ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 settembre 2022) Prosegue il torneo ATP di Sancon la conclusione dei match di primo turno e l’inizio di quelli del secondo. Ci sono già dueper idie sono. L’americano ha superato in due set l’argentino Tomas Martin Etcheverry con il punteggio di 6-4 6-3, mentre l’australiano ha sconfitto lo statunitense Mitchell Krueger per 6-3 7-6. Buon esordio per il cileno Alejandro Tabilo, testa di serie numero sei. Il tennista sudamericano si è imposto in due set sull’americano Steve Johnson con il punteggio di 7-5 6-2. Prosegue l’ottimo momento del colombiano Daniel Galan Riveros, che, dopo un eccellente US Open, trova la vittoria all’esordio a Sancontro lo svizzero Marc-Andrea Huesler per ...

