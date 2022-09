Wta Tokyo 2022 | programma | orari e ordine di gioco giovedì 22 settembre

Leggi su sportface

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Ilcon glie l’didel torneo Wta diper la giornata di22. Si completano gli incontri di ottavi di finale, con focus particolare sull’affascinante sfida tra Naomi Osaka e una delle sorprese di questa stagione, la brasiliana Haddad Maia. Prima scenderanno in campo però altre favorite come Karolina Pliskova e la russa Kudermetova. Ecco nel dettaglio l’di. CENTER COURT Ore 05:00: (6) K.Pliskova vs Martic a seguire: X.Wang vs Samsonova a seguire: (4) Kudermetova vs (Q) Contreras Gomez Non prima delle 10:30: Osaka vs (5) Haddad Maia SportFace.