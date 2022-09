Vera Gemma ai ferri corti con Jeda? Ecco dove svelerà la sua situazione sentimentale

(Di mercoledì 21 settembre 2022)sarà ospite in un programma, Finalmente rivelerà a tutti se è ancora fidanzata cono se i due si sono detti addio.ha avuto tantissimi amori. La domatrice di tigri e figlia di Giulianoha, durante la sua partecipazione all'Isola Dei Famosi, reso nota la sua nuova relazione con il musicista 22enne. Anche Ilary fu molto colpita dalla nuova relazione di. Durante tutte le puntate lasciava intervenire sempre il ragazzo che, soprattutto per la sua giovane età aveva conquistato tutti.spesso chiedeva del suo fidanzato anche perché nonostante fosse un rapporto abbastanza fresco lei si fidava a tal punto che aveva deciso di lasciargli in custodia suo figlio.nonostante la ...

ginnypas : RT @justtmat: vera gemma si è lasciata con jedà dovete lasciarmi stare - futurelenoire : RT @justtmat: vera gemma si è lasciata con jedà dovete lasciarmi stare - Emyli009 : RT @justtmat: vera gemma si è lasciata con jedà dovete lasciarmi stare - usuallynope : RT @justtmat: vera gemma si è lasciata con jedà dovete lasciarmi stare - n0tUrBiz : RT @justtmat: vera gemma si è lasciata con jedà dovete lasciarmi stare -

Nello studio di Oggi è un altro giorno,ha annunciato di essere single ma non nomina il suo ex ...si sbottona a Oggi è un altro giorno: dal successo alla confessione sull'amore Ospite della puntata di Oggi è un altro giorno del 21 settembre 2022,racconta la gioia di aver ...Vera Gemma è stata ospite di Oggi è un altro giorno al Festival del Cinema di Venezia, dopo il riconoscimento ottenuto.Nello studio di Oggi è un altro giorno, Vera Gemma ha annunciato di essere single ma non nomina il suo ex Jeda ...